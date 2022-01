Salzburg: Skifahrer stürzt am Parkplatz in den Tod

Der Niederösterreicher hatte einen Skitag in Mühlbach am Hochkönig im Pongau verbracht. Am Nachmittag war er in eine Alm eingekehrt, die er erst verließ, als es schon dunkel war. Über die Familienabfahrt versuchte der Mann ins Tal zu gelangen und verließ die Piste unterhalb der Scheppal-Alm in Richtung des terrassenförmig angelegten Parkplatzes.