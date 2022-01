Skiunfälle forderten wieder zwei Schwerverletzte

Der zweite Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr: Im Anschluss an einen Ziehweg kam der 26-jährige Einheimische über den Pistenrand hinaus. Dort stürzte er 13 Meter in den Wald ab. Der Mann kam mit schweren Verletzungen unter einem Baumstamm zu liegen. Er wurde mittels Seil geborgen und ebenfalls in die Klinik geflogen.