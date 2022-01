Das sagen die ÖSV-Asse vor Kitz und Schladming

In Adelboden und zuletzt Wengen waren die Zuschauerkapazitäten im Vorfeld zwar auch zurückgestutzt worden. Jedoch passierte dies nicht so radikal, wie es die österreichischen Veranstalter in Anbetracht der rechtlichen Zwänge und des politisch vorherrschenden Kurses in Sachen Corona taten. Die am Sonntag aus der Schweiz abreisenden Rennläufer sahen das mit lachenden, aber auch weinenden Augen.