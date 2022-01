„Probleme bei PCR-Tests sind behoben“

„Die technischen Schwierigkeiten im EDV-Bereich in jenen Salzburger Labors, die die Auswertungen im Auftrag des Landes vornehmen, wurden beseitigt. Durch die Installation eines fixen Laborstandorts in Bregenz sparen wir Transportzeiten und haben jetzt direkten Einblick in die Abläufe. Seit Samstag verzeichnen wir wieder eine Auswertungszeit von rund 24 Stunden“, gab Gantner am Sonntagvormittag bekannt. Die Neuorganisation der Probenauswertung hat sich also bezahlt gemacht.