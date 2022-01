Vierer mit Pilot Treichl in St. Moritz auf Rang 10

Das Quartett um Treichl war Österreichs einziger Beitrag am Sonntag. Der Parade-Vierer mit Benjamin Maier war auf der letzten Station vor den Olympischen Spielen nach einer Corona-Infektion wie auch schon zuletzt in Winterberg nicht am Start. Bei den Frauen pausierte Katrin Beierl, wodurch Rot-Weiß-Rot im Zweier nicht vertreten war. EM-Gold ging an die Deutsche Kim Kalicki, der Gesamtweltcup an die US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor.