Österreichische Doppelführung nach dem Springen

Lamparter ist zu favorisieren, in Abwesenheit des norwegischen Weltcup-Führenden Jarl Magnus Riiber geht es um seinen dritten Weltcupsieg und um die Weltcupführung, wofür bereits ein Punkt reicht. Am meisten Gefahr neben dem am Vortag zweitplatzierten Ilves könnte vom sechstplatzierten Jörgen Graabak (+0:41 Min.) kommen. Der Norweger ist in der Loipe besonders stark und startet fünf Sekunden hinter seinem Landsmann Espen Andersen. Nächstbester Österreicher ist Lukas Greiderer als Zwölfter (+1:09).