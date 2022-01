Spittaler beim Feuerwerk-Entsorgen schwer verletzt

Ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau wollte am Samstag gegen 17.50 Uhr eine von Silvester übrig gebliebene Feuerwerksrakete entsorgen und zündete diese am Hof seines Wohnhauses. Dabei explodierte die Rakete ohne Zeitverzögerung noch am Boden und traf den Mann im Gesichts- und Handbereich.