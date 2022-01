„Die Tür, die sich für junge Talente öffnet“

Heute leben wir in anderen Zeiten. Nach langem politischen Kampf wurde endlich genug Geld in die Hand genommen, um eine medizinische Behandlung für HIV zu entwickeln. Diese ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass sie HIV daran hindert, sich zu vermehren. Menschen können sich sogar mit vorsorglich eingenommenen Medikamenten (sogenannte „PrEP“) vor einer Ansteckung mit HIV schützen. Anders als in den 1990ern lässt die aktuelle Pandemie nun aber viel weniger Gemeinschaft zu. Den Menschen in „Pose“ beim Feiern zuzusehen, macht einen auch traurig. Covid-19 bedroht die menschliche Verbundenheit schon allein dadurch, dass sich das Virus durch die Luft und nicht über Blut, Sperma oder Vaginalsekret verbreitet. Damit wird Nähe und eine Umarmung in der Corona-Pandemie tatsächlich eine Gesundheitsgefahr - etwas, was bei der HIV-Pandemie nie der Fall war.