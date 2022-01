Südburgenland: Letzter Weg für zweifache Mutter

Laut Obduktion die Todesursache ein Aneurysma im Gehirn. Schon in der Früh war die gesamte Ortschaft auf den Beinen, um sich in der Filialkirche Rohr von der Verstorbenen zu verabschieden, wo der Sarg aufgebahrt war. Im Gotteshaus stand auch eine Spendenbox, um der Familie in diesen schweren Stunden zumindest in finanzieller Hinsicht etwas zu helfen.