Burgenländer zeigen großes Herz für Bedürftige

Das Geld geht an Vereine, Hilfsorganisationen oder auch an die Aktion Licht ins Dunkel. Das Ziel ist dabei immer, das Leid anderer zu lindern und Einzelschicksalen in einer schweren Zeit beizustehen. Dabei darf natürlich nicht auf die tierischen Zeitgenossen vergessen werden. Der Dank ist den Spendern jedenfalls gewiss, denn jede noch so kleine Summe hilft.