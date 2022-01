Österreichische Rodler verpassen knapp das Podest

Ludwig gewann vor Max Langenhan und Felix Loch, womit er sich vorzeitig erstmals auch den Gesamtweltcupsieg sicherte. Seine ersten Verfolger Kindl und Loch können ihn beim Finale nächste Woche in St. Moritz nicht mehr einholen. Yannick Müller/Armin Frauscher fuhren in Oberhof auf Platz acht. Juri Gatt/Riccardo Schöpf kamen nach Stürzen in beiden Läufen nicht in die Wertung. Nach den Sonntag-Rennen wird das österreichische Olympia-Aufgebot bekanntgegeben.