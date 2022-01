Kontrolle ist für Geschäftsleute mühsam

Um den Kunden das Einkaufen zu erleichtern, hat man in der PlusCity am Dienstag ein neues System eingeführt. Jeden Tag werden an drei Checkpoints Armbänder ausgeteilt, sofern man einen gültigen Grünen Pass besitzt. Die Idee kommt bei den Kunden gut an. „Wir finden es so viel einfacher. Man muss nicht jedes Mal ein Handy und einen Ausweis parat haben“, sagen Thorsten Schmidleitner (29) und Lisa Öhlinger (22) aus Luftenberg.