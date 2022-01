2G-Kontrollen: Polizei straft 1000 Unwillige

Einzelhändler sind seit Dienstag dazu verpflichtet, von Kunden einen Nachweis der Corona-Impfung oder -Genesung zu verlangen - spätestens an der Kassa. Die Regel gilt auch in Dienstleistungsbetrieben und der Gastronomie. Neben Stempeln und Schleusen sorgen Securitys für infektionsfreies Einkaufsvergnügen. „Die Polizistinnen und Polizisten haben in den letzten Tagen intensive Kontrollen im gesamten Bundesgebiet durchgeführt“, erklärt Innenminister Gerhard Karner.