Ist der Traum vom Eigenheim ausgeträumt?

Raten Sie trotzdem zu Eigenheim statt Miete?

Angesichts der steigenden Mietpreise kann ich verstehen, warum Eigentum präferiert wird. Aber die Eigentumspreise in Wien sind sehr hoch. Zwischen 4500 und 11.000 Euro pro Quadratmeter muss man einkalkulieren. Wenn man das wirklich will, sollte man raus aus Wien gehen. In Niederösterreich und Burgenland sind die Wohnpreise (1000 bis 1500 Euro pro Quadratmeter) um ein Vielfaches günstiger und die Verbindung nach Wien teils sehr gut. Von Wiener Neustadt ist man etwa in 20 Minuten am Hauptbahnhof.