5. Pleite in Folge: Pöltl und Spurs in der Krise!

Die San Antonio Spurs sind am Freitag (Ortszeit) mit einer weiteren Niederlage in die zweite Hälfte des Grunddurchgangs der National Basketball Association (NBA) gestartet. Das 109:114 gegen die Cleveland Cavaliers war die fünfte Pleite in Folge. Jakob Pöltl blieb erstmals seit mehr als einem Jahr (1. Jänner 2021, Anm.) ohne Punkte. Der Center verzeichnete zwölf Rebounds, drei Blocks und je zwei Assists sowie Steals in 32:49 Minuten Einsatzzeit.