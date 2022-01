Rückkehr zu den Antigentests in Salzburg

Ergebnisse könnten wegen der möglichen Überlastungen nicht mehr rechtzeitig übermittelt werden. Laut Haslauer wäre es konsumentenfreundlich, wenn die Wohnzimmertests wieder anerkannt werden - solange die PCR-Teststrategien überfordert werden. Vor allem die Auswertung der Tests in den Schulen ist davon betroffen. Deshalb habe das Land auch beschlossen, in den Schulen wieder täglich per Antigentests testen zu lassen.