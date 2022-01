OÖ rüstet sich trotz moderater Intensiv-Belegung

Der Anteil der Omikron-Variante an den Neuinfektionen hat in Oberösterreich, das eine Woche länger im Lockdown war als der Rest Österreichs, mittlerweile die 80-Prozent-Marke überschritten, die Zahl der täglich gemeldeten Neuerkrankungen - von Donnerstag auf Freitag 2.010 - zeigt steigende Tendenz, auch wenn die Negativ-Rekorde von deutlich über 4.000 Anfang Dezember noch bei Weitem nicht erreicht werden. Allerdings dürfte es sich um die Ruhe vor dem nächsten Sturm handeln. Denn der Simulationsforscher Niki Popper rechnet für Mitte Februar mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 4.500. Anfang Dezember benötigten in Oberösterreich bis zu 138 Patienten intensivmedizinische Betreuung. Aktuell sind es 23, was für die Spitäler Normalbetrieb bedeutet. Laut Harnoncourt komme man ab 50 in einen Hybridbetrieb, bei dem man elektive Eingriffe verschieben müsse, und bei 75 konzentriere man sich nur mehr auf das Akutgeschehen. Popper erwartet bis Mitte Februar 83 Intensivpatienten.