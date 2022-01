Orban: Covid-Pass nur für dreimal Geimpfte

Regierung unterstützt auch die vierte Impfung

Während auch in Ungarn die Zahlen der Neuinfizierten durch Omikron stark ansteigen, stünden in den Spitälern ausreichend Kapazitäten zur Verfügung, ebenso gebe es genug Vakzine, betonte der Premier. In den Spitälern befinden sich aktuell 2611 Infizierte, 243 müssen künstlich beatmet werden.