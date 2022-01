Erster Drogentoter in Brückl aufgefunden?

In der Wohnung waren verschiedene noch nicht bekannte Substanzen, zahlreiche Einwegspritzen und verschiedene Drogenutensilien gefunden worden. „Die toxikologische Untersuchung wird zeigen, ob Suchtmittel im Spiel waren“, so ein Ermittler. Sollte es sich bei dem Toten tatsächlich um ein Drogenopfer handeln, wäre es der erste Drogentote in Kärnten in diesem Jahr. Die Ermittlungen laufen.