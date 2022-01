Ein Gau erledigt seine Infrastruktur-Aufgaben

Das 52-Millionen-Euro-Budget steckt die Stadt in die Kinder- und Seniorenbetreuung, informiert Bürgermeister Erich Rohrmoser (SP): So entsteht am Bahnhof ein Neubau für die Krabbelgruppen. Für das Seniorenheim Farmach wird ein Sieger-Bauprojekt gekürt. „Daneben investieren wir in die Infrastruktur“. Neben der Dorfheimerbrücke wird der FunCourt in der Berglandsiedlung erneuert.