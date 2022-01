Ein teures Jahr für die Lungauer Gemeinden

Mariapfarr: In Mariapfarr kann Andreas Kaiser (ÖVP) der Feuerwehr in diesem Jahr einen neuen Mannschaftswagen übergeben. Im Ortsteil Tscharra wird außerdem ein Löschwasserbehälter installiert. Investiert wird auch in die Friedhofsmauer in Althofen und in die Erweiterung des Proberaums für die Musik. Auch ein neuer Raum für die örtlichen Vereine soll entstehen.