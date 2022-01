Das neue Jahr steht ganz im Zeichen des Wassers

Eine weitere Turbine fürs Trinkwasser-Kraftwerk, Investitionen in Fotovoltaik und Co.: So strebt Mittersill Richtung Energie-Autarkie, macht dafür 2022 bis zu 3 Millionen Euro locker. „Weitere 1,5 Millionen fließen in Grundstücksankäufe für 1400 Quadratmeter“, erklärt Ortschef Wolfgang Viertler (Viert). Damit werden Parkplätze geschaffen, um das Ortszentrum weiter zu attraktivieren.