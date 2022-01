Die Zeichen stehen auf Neubau und Sanierung

Radstadt: Auch in der Ennspongauer Stadt haben sich einige Projekte wegen der Pandemie verzögert und nehmen erst 2022 Fahrt auf. „Für den neuen Kindergarten ist der Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Baubeginn ist nächstes Jahr“, so Christian Pewny (FPÖ). Der Kauf des Bahnhofsgebäudes ist ebenso weiter Thema. Auch das Post-Areal samt Gebäude im Ortskern soll in Gemeindehand kommen.