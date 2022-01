KV-Löhne der Fahrradboten um 3,5 Prozent angehoben

Sie waren nicht nur in diversen Lockdowns für so manchen Bürger unverzichtbar - Lieferanten, die mit dem Fahrrad Essen, Lebensmittel und Co. liefern. Doch für ihr Gehalt - der Mindestlohn liegt bei 1600 Euro - müssen sich die Boten im wahrsten Sinne des Wortes „abstrampeln“. Nun wurde rückwirkend per 1. Jänner eine Erhöhung der KV-Löhne von 3,5 Prozent beschlossen. Viele aber radeln als „Freie“ oder selbstständig, also auf Honorarbasis.