Diskonter Hofer startet mit Zustelldienst in Wien

Nach Billa und Interspar steigt in Österreich auch der erste Diskonter ins Liefergeschäft ein. Hofer hat nun ein Lieferservice in Wien gestartet, teilte das Unternehmen am Montag mit. Partner ist der Lebensmittelzusteller Roksh. Kunden können die von ihnen gewünschten Produkte in Form einer digitalen Einkaufsliste von „Personal-Shoppern“ von Roksh in einer Hofer-Filiale einkaufen und liefern lassen. Mindestbestellwert: 39 Euro, Liefergebühr: 2,90 bis 6,90 Euro.