Sexualstörungen: Nicht nur ein Männerproblem

Fehlende Information lässt Betroffene resignieren

Eigentlich logisch, wird aber in der Realität oft verleugnet oder als Schicksal bzw. „Alterserscheinung“ eingestuft. Ein Fehler, denn individuell abgestimmte Behandlungsmöglichkeiten stellen die körperliche Liebesfähigkeit wieder her. Hier herrscht noch enormer Informationsbedarf bei den Herren! „Die Definition von Männergesundheit ist nicht so einfach, man kann sie aber keinesfalls nur auf urologische oder andrologische Themen und Organe reduzieren“, so Prof. Eisenmenger.