In diesem Lokal serviert ein Roboter das Essen

Roboter kommt gut an

Die Gäste sind begeistert: Der Roboter sorgt für Lacher, viele Besucher machen Fotos mit ihm. Doch der Grund für die Anschaffung - der Roboter arbeitet seit dem jüngsten Lockdown in Klagenfurt - ist auch ein ernster. „Wir haben zwar größtenteils sowieso Buffet mit Selbstbedienung, aber in Zeiten von Corona macht der Roboter Sinn, weil wir so den Kontakt mit den Gästen weiter einschränken können“, sagt „Asia Wok“-Chefin Vu Li.