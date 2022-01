Maurizio Zandron als 16. für EM-Kür qualifiziert

„Ich bin überglücklich und erleichtert, dass heute fast alles wie geplant gelaufen ist und ich auch am Freitag beim Kür-Wettkampf dabei bin. Auch weil in Tallinn ein so starkes Feld von ausgezeichneten Läufern am Start ist“, erklärte Zandron nach dem Kurzprogramm. Nach dem Rückzug von Severin Kiefer/Miriam Ziegler im Paarlauf wegen eines Trainingssturzes Kiefers ist Österreichs Eiskunstlauf bei diesen Titelkämpfen noch durch Olga Mikutina vertreten, das Frauen-Kurzprogramm ist für Donnerstag (10.52 Uhr) angesetzt.