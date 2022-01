Strolz setzt auf Abfahrtslatten von Ex-Weltmeister

Exakt 726 Tage - seit der Kombi-Abfahrt von Wengen am 17. Jänner 2020 - hatte Hannes Strolz keine Downhill-Latten mehr angeschnallt. Bis Mittwoch, als der Slalom-Sieger von Adelboden das Training für die Europacup-Abfahrten am Donnerstag und Freitag in Tarvis (It) bestritt und für viele doch etwas überraschend mit 2,94 Sekunden Rückstand auf den Trainingsschnellsten Ralph Weber (SUI) auf Rang 37 fuhr. Und das mit den Skiern von Erik Guay.