Slalom-Sensationssieger wagt sich auf die Abfahrt

Am Sonntag feierte Johannes Strolz mit dem Sieg beim Weltcupslalom in Adelboden den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. Direkt nach dem Rennen ging es für den Vorarlberger zurück in seine Heimat Warth, wo er mit seiner Familie feierte - allerdings nur kurz! Denn schon heute, wagt sich der 29-Jährige in sein nächstes Abenteuer, dass seine Chancen auf einen Start bei den Olympischen Spielen in Peking erhöhen soll.