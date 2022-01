Elf neue Schauspiel-Studierende stehen fest

Hunderte Bewerber gab es auch dieses Jahr am Mozarteum für den Studiengang Schauspiel. Nun stehen die elf neuen Studierenden fest. Sie konnten sich in einem mehrtägigen und mehrstufigen Auswahlverfahren behaupten. Unter ihnen auch zwei Salzburger. „Es ist wirklich ein Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist“, strahlt der 23-jährige Christoph über das ganze Gesicht. „Dieses Jahr hatten sich unbeschreiblich viele Talente bei uns beworben“, zeigt sich auch Institutsleiterin Amélie Niermeyer begeistert. Ab März 2022 starten die Jungschauspieler offiziell mit ihrer Ausbildung.