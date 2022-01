Interesse am Impfstoff von Novavax noch gering

In Wien haben das bisher 5000 Personen getan, in Niederösterreich 6500, in Tirol und in Vorarlberg wurden am Dienstag Vormerksysteme für Novavax-Impfungen eingerichtet. In der Steiermark ist laut Angaben des Landes keine Voranmeldung notwendig, da das Vakzin ohnehin in Impfstraßen bzw. bei niedergelassenen Ärzten erhältlich sein werde, wie es heißt.