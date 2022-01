Vorwahl bestätigte den Chef von Kartitsch

Zahlreiche Projekte am Start

Die vergangenen Jahre waren vor allem durch Straßensanierungen an der Gailtalstraße und im Ortszentrum geprägt. Besonders wichtig gewesen sei der Start zweier großer Siedlungsprojekte, so Außerlechner: „Ein Rohbau steht schon. Dort entstehen neun Wohnungen im Ortskern. Zwei weitere Objekte mit insgesamt 18 Wohnungen werden gebaut.“