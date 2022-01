Deutscher Olympia-Skandal war keine Tierquälerei!

Die Beschuldigten hätten in Tokio auf das Reitpferd nur kurzfristig eingewirkt und sich in einer physischen und psychischen Ausnahmesituation des olympischen Wettkampfes befunden, hieß es in einer am Dienstag auf der Internetseite der Staatsanwaltschaft veröffentlichten Mitteilung. „Dem Turnierpferd wurden zudem keine Verletzungen zugefügt“, hieß es dort weiter.