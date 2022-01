Lugner: „20 Geschäfte auch für Ungeimpfte offen“

„Kunde ist ungeimpft und sagt, er geht in die Trafik ...“

„Wir kontrollieren das am Eingang nicht, weil es sinnlos ist. Der Kunde ist z.B. ungeimpft und sagt, er geht in die Trafik und biegt dann doch zum Media Markt ab? Das kann daher nur direkt in den Geschäften am Eingang kontrolliert werden“, so Lugner. Der Elektro-Riese kontrolliere es deswegen gleich am Eingang ebenso wie eine schwedische Bekleidungskette.