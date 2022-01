Millionenpaket für den Vorarlberger Arbeitsmarkt

„Wenn es um den Arbeitsmarkt geht, ist es in Vorarlberg noch nie am Geld gescheitert. Da sind bei uns die Mittel nach oben offen“, betonte Landeshauptmann Markus Wallner beim Pressefoyer am Dienstag. Da fühlte man sich fast schon an den legendären Sager von Bruno Kreisky, wonach ihm „ein paar Milliarden mehr Schulden“ weniger schlaflose Nächte als „ein paar hunderttausend Arbeitslose“ bereiten würden, erinnert. Schlaflose Nächte braucht Wallner angesichts der aktuellen Arbeitsmarktdaten in Vorarlberg nun wirklich nicht zu haben: Aktuell sind 10.170 Personen als arbeitslos vorgemerkt, das sind nur unwesentlich mehr als vor der Pandemie. Die doch erstaunlich schnelle Erholung führt Wallner vor allem auf die Kurzarbeitsregelung zurück: „Das hat die Bundesregierung, auch im internationalen Vergleich, sehr gut macht.“