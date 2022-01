Schladming ist der Corona-Hotspot der Steiermark

Am Dienstagabend steigt in Schladming der Damen-Slalom - aber es gibt schlechte Nachrichten für die Stadt: Nirgendwo gibt es prozentmäßig so viele Corona-Fälle wie hier. Dabei hatte Schladming von Flachau übernommen, weil die Corona-Inzidenzen dort so hoch waren. Die Polizei kontrolliert alle Menschenansammlungen rund ums Rennen rigoros.