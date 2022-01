LIVE ab 18 Uhr: Damen-Slalom in Schladming

Shiffrin wurde in Schladming Weltmeisterin

Shiffrin, die 2013 auf einer benachbarten Piste in Schladming Weltmeisterin geworden ist, wünscht sich seit langem einen direkten Vergleich mit den Männern. Und zwar am liebsten auf der Planai. Derzeit muss sich die an Siegen (46) erfolgreichste Slalomfahrerin aber vor allem an der in Überform agierende Vlhova messen.