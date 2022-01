Mayr liebäugelt mit Hallen-WM - Dadic macht Pause

Die Siebenkampf-WM-Dritte Verena Mayr steigt Ende Jänner in Clermont-Ferrand in die Hallensaison ein. Dieser Fünfkampf-Härtetest soll darüber entscheiden, ob die verletzungsgeplagte Oberösterreicherin die Wintersaison bis zur WM im März fortsetzt. Die Olympia-Achte Ivona Dadic lässt laut ÖLV-Angaben die gesamte Hallensaison aus, Sarah Lagger plant ein Antreten bei der Staatsmeisterschaft Mitte Februar in Linz.