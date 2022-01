Texanerin steckte infizierten Sohn in Kofferraum

In den USA sorgt der Fall einer Mutter für Diskussionen, die ihren 13-jährigen Sohn für einen Corona-Test in den Kofferraum ihres Wagens packte. Da gegen die Lehrerin in der Folge strafrechtliche Ermittlungen wegen Gefährdung des Kindeswohls eingeleitet wurden, versammelten sich am Montag (Ortszeit) einige ihrer Unterstützer, darunter ehemalige Schüler, vor ihrem Haus in Jersey Village, einem Vorort der texanischen Stadt Houston.