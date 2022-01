„Golden Girl“ Betty White hatte Schlaganfall

Ihr Tod löste in Hollywood Entsetzen und Trauer aus. Noch kurz zuvor hatte die Schauspielerin, die seit 75 Jahren zu einer fixen Größe in der Traumfabrik gehörte, in einem Interview mit dem „People“-Magazin gescherzt, warum sie sich mit fast 100 Jahren noch so fit fühle. „Ich versuche alle Nahrungsmittel zu vermeiden, die grün sind. Ich glaube, das funktioniert.“