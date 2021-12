Betty White stirbt kurz vor 100. Geburtstag

Betty Whites Karriere im US-Fernsehen fing bereits 1939 an - wenn man so will. Denn als sie für eine Schulvorführung in ihrer Highschool auf der Bühne stand, wurde diese in Echtzeit in das obere Stockwerk übertragen, quasi der erste Fernsehauftritt der Aktrice und der Beginn einer Karriere, die bis in die 2020er Jahre andauern sollte.