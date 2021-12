Betty White: Darum ist sie mit 100 noch so fit

Große Party zum 100. Geburtstag

Whites Geburtstags-Gala am 17. Jänner soll zu einem echten „Lichtspielhaus-Event“ werden - so wie es Betty selbst in jungen Jahren erlebt hat. „Betty White: 100 Years Young — A Birthday Celebration“ wird an ihrem Ehrentag in 900 Kinos in ganz Amerika gezeigt. Die Show wird eine Rückblende der letzten 100 Jahre und geht hinter die Kulissen von Whites Privat- und Schauspielleben sowie ihrer Bemühungen für den Tierschutz. Die Bilder werden mit Highlights aus Bettys Serien, Filmen und Gastauftritten in diversen Shows untermalt.