Blutiger Streit unter Asylwerbern

Die Vorwürfe, wegen denen sich ein Asylwerber jetzt vor dem Landesgericht Eisenstadt verantworten musste, wiegen schwer. Hamid S. geriet zunächst mit einem anderen Asylwerber wegen Zigaretten und Alkohol in Streit. Danach verließ er dessen Unterkunft und kehrte in seine eigene Wohnung zurück. Doch die Männer beschimpften sich via WhatsApp weiter.