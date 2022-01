Anti-Atomoffensive im oö. Landtag

Dem Vorstoß der SPÖ, die, wie berichtet, im Landtag einen „Schulterschluss“ gegen den Plan der EU-Kommission fordert, schließen sich andere Parteien an: Die ÖVP will sich dagegen „zu Wehr setzen“, dass Atomstrom künftig als nachhaltig eingestuft wird. Klubchef Christian Dörfel kündigt deshalb eine Landtagsresolution an die EU an. „In Oberösterreich war der parteiübergreifende Schulterschluss immer Konsens“, hofft er auf ein geeintes Vorgehen der Landespolitik. Von den Grünen kommt erwartungsgemäß Zustimmung zum Schulterschluss. Sie unterstützen auch ausdrücklich die von Klimaschutz-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) angekündigten Klagsschritte, sollte die EU-Kommission ihre Pläne umsetzen.