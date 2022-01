Bad Gastein ein guter Boden für die Boarder-Asse

Ebenfalls im bis 2010 ausgetragenen Snowboard Cross-Bewerb war Österreich öfters am Stockerl zu finden. „Bei einem Heimrennen sind die Läufer natürlich immer besonders motiviert. Der Hang dürfte Österreichs Athleten aber auch ganz gut liegen“, weiß Rennleiter Franz Weiss. Verzichten müssen Prommegger, Riegler und Co. aber auch in diesem Jahr auf die frenetischen Heimfans. „Vor allem für die Athleten und Athletinnen tut es mir leid, die Fans haben sie immer nach vorne getrieben“, so Weiss.