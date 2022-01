Stemmer wirft Manhart „Steinzeitrhetorik“ vor

Mit „Steinzeitrhetorik“ gegen arbeitssuchende Menschen zu hetzen, sei nicht nur schlechter Stil, sondern auch fern der Realität, zumal die Personalmisere hausgemacht sei: „Jedes Jahr werden Millionenbeträge in die Infrastruktur investiert, gespart wird dafür beim Personal. Sitzheizungen in Sesselliften sind offenbar wichtiger als heimische Arbeitskräfte, die mit Leidenschaft für die Gäste da sind“, fordert Stemmer die Touristiker auf, sich an der eigenen Nase zu packen und die Arbeits- und Rahmenbedingungen in ihrer Branche zu hinterfragen.