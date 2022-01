„Sicherheitsphase“ an Schulen bis Ende Februar

Das bedeutet, dass im Regelfall nur mehr die positiv getesteten Schüler in Quarantäne sind. Diese können sich nach fünf Tagen per PCR-Test freitesten. In vielen Fällen wird es daher dazu kommen, dass (bei mehreren Corona-Fällen in einer Klasse) Schüler zwar im Distance Learning sind, aber nicht in Quarantäne.