Wien: Fast 1000 positive Kinder vor dem Schulstart

Fast 1000 positive Kinder und Jugendliche an nur einem Testtag

Die zweite große Unbekannte ist, wie sich das Infektionsgeschehen in den Klassen entwickeln und zu wie vielen Klassensperren es aufgrund von Schul-Clustern kommen wird. Einen Vorgeschmack darauf geben die aktuellen Infektionszahlen in Wien. Von den 3340 positiven Meldungen an den Bund vom 9. Jänner betrafen 996 Unter-18-Jährige. Das sind besorgniserregende 29 Prozent.