Das sind die erfolgreichsten TikTok-Stars

Avani Gregg, ebenfalls 4,75 Millionen Dollar schwer, gelangte durch Make-up-Tutorials zu Ruhm auf TikTok, wo ihr 39 Millionen Nutzer folgen. Inzwischen schauspielert die 19-Jährige in einer Web-Serie, im Februar veröffentlichte sie zudem ihre erste Autobiografie. Titel: „Backstory: My Life So Far“ - übersetzt in etwa: „Vorgeschichte: Mein bisheriges Leben“.